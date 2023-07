Il Circolo PD di Cittanova esprime grande soddisfazione per i due nuovi importanti traguardi conseguiti dall’Amministrazione Comunale a favore della comunità cittanovese.

Nel mentre che sono già stati avviati i lavori nel centro storico, con i quali si interverrà per la pavimentazione di Via Roma, a partire da Piazza Garibaldi fino a Largo Savoia e l’estensione degli interventi anche in una serie di vie adiacenti ed inoltre stanno per partire i lavori per la bitumazione e messa in sicurezza delle strade delle Zone Rurali, sono in fase di aggiudicazione e Gara d’appalto due nuovi rilevanti interventi di opere pubbliche finanziate attraverso il PNRR.

Il primo riguarda il progetto “Aspromonte in Città”, per la somma di 850 MILA EURO DI LAVORI, ed è attualmente in Gara d’appalto, mediante Procedura Negoziata, alla Città Metropolitana, con la presentazione delle offerte da parte delle imprese che dovrà avvenire entro il prossimo 12 luglio e l’aggiudicazione dei lavori nei giorni immediatamente successivi.

I lavori prevedono interventi di riqualificazione di strade, piazze, parchi, marciapiedi e aree verdi in sette diversi luoghi del paese. In particolare:

– Il tratto di Viale Merano compreso tra via Epicuro e incrocio con via Amendola sarà ripristinato con fresatura e stesa di un nuovo tappetino bituminoso, saranno ricostruiti i marciapiedi e distribuite aiuole all’interno delle quali troveranno sistemazione alberi di Acer Campestre.

– I tratti stradali che limitano Piazza Croce saranno ripristinati in modo da recuperare spazi da adibire a parcheggi e poter fruire sia della piazza, sia delle altre aree verdi limitrofe che saranno riqualificate.

– Il tratto di Via Giacomo Puccini compreso tra via Vivaldi e via Toscanini sarà reso carrabile e pedonabile, con tappeto bituminoso, marciapiedi, installazione dei pali d’acciaio della pubblica illuminazione.

– Il Parco di Via Malombra sarà riqualificato e reso fruibile per più fasce d’età, allo scopo saranno installati giochi per bambini, nuove panchine e illuminazione.

– L’area verde a servizio delle Case Popolari di Via Mattarella sarà riqualificata mediante rifacimento del prato e la messa a dimora di piante e nuovi alberi, saranno installate nuove panchine e pali di illuminazione con lampade a led.

– L’area di Via Arno sarà convertita in una piazzetta/parco, con prato e la collocazione di alberi di Acer Rubrum e Acer Campestre, con l’installazione di giochi per i bambini, panchine e illuminazione pubblica.

– I marciapiedi di Via Taranto saranno ricostruiti e sugli stessi saranno piantumati alberi di Acer Campestre.

Il secondo intervento, per un importo complessivo pari a 600 MILA EURO, è relativo al Progetto che prevede la riqualificazione e riconversione degli spazi della Scuola dell’Infanzia “A. Scopelliti” ubicata in Via Del Gioco.

La gara d’appalto è stata espletata con l’aggiudicazione dei lavori e si è in attesa delle verifiche di routine per la consegna dei suddetti lavori all’impresa esecutrice.

Questo Progetto mira a completare l’offerta formativa al nostro mondo dell’infanzia attraverso l’istituzione di una “Sezione Primavera”, un progetto educativo rivolto ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età per favorire una effettiva continuità del loro percorso formativo.

Tale Sezione, che sarà realizzata mediante la riqualificazione e riconversione degli spazi, prevede una riorganizzazione degli ambienti esistenti e la creazione di nuovi ambienti necessari per lo svolgimento delle attività cui la struttura è destinata (locali e spazi sicuri, funzionali e idonei alle esigenze dei bambini; arredi e materiali adatti alle esperienze di relazione e di apprendimento; continuità educativa e raccordo con i percorsi precedenti e successivi; orario flessibile compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere; rapporto numerico educatori-bambini non superiore a 1:10).

Ancora una volta l’importante ed efficace lavoro di squadra coordinato dal sindaco, frutto della coerente programmazione politica e amministrativa portata avanti dagli amministratori, con l’impegno degli uffici comunali interessati, unitamente alla capacità progettuale dei tecnici coinvolti, è stato determinante per il raggiungimento di questi nuovi importanti traguardi.

Come Partito Democratico continueremo a lavorare con serietà, passione e coerenza per il bene di Cittanova, adoperandoci, anzitutto, per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e rendere sempre più vivibile e attraente il nostro bellissimo paese, per il quale dobbiamo sentirci tutti orgogliosi.