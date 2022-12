Si avvicina l’appuntamento a Reggio Calabria con “La partita della solidarietà”. L’evento è in programma martedì 13 dicembre al Palacalafiore e vedrà protagoniste le tre importanti società sportive della città: Reggina, Pallacanestro Viola e BIC.

SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà beneficiaria, insieme alla struttura Hospice di Reggio Calabria, della raccolta fondi in occasione della partita di solidarietà tra la Reggina, la Pallacanestro Viola e la Reggio Calabria Basket in Carrozzina in programma il 13 dicembre (ore 10:00).

Al progetto partecipano anche l’Associazione Italiana Diversamente Abili e il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria. La madrina dell’evento sarà Angela Robusti, moglie del tecnico della Reggina Filippo Inzaghi, che attraverso Instagram (CLICCA QUI per vedere il video) ha invitato i reggini a partecipare all’evento.

“Ho deciso di appoggiare l’evento ‘La partita della solidarietà’, una giornata dedicata allo sport all’insegna della solidarietà. Sono due le associazioni alle quali andrà il ricavato dell’evento Sos Bambini e l’Hospice di Reggio Calabria.

Nel primo caso -spiega Angela Robusti- si tratta di una rete di supporto per bambini che non riescono a essere curati in modo adeguato dai genitori. Hospice invece è un centro di cure palliative, che si dedica al sostegno di pazienti anche da un punto di vista emotivo e psicologico.

E’ molto importante partecipare acquistando i biglietti, anche se non si potrà partecipare fisicamente all’evento”, ha concluso la moglie del tecnico amaranto.

I biglietti saranno presto disponibili, ad un prezzo simbolico di 5 euro (25 euro parterre) e si potranno acquistare tramite il circuito Vivaticket.

L’evento, sarà patrocinato dal Comune di Reggio Calabria.