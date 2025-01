POLISTENA ALZA LA TESTA!!!

L’ OSPEDALE SPOKE VA POTENZIATO E PROTETTO.

Ringraziamo tutti coloro i quali sfidando le avverse condizioni meteo ,hanno sentito il bisogno di partecipare all’ assemblea organizzata dal Comitato a tutela della salute dove il comun denominatore è stato il “RISVEGLIO DELLE COSCIENZE”.

Numerosi messaggi e comunicazioni da parte di tanti amici ,cittadini e onorevoli rappresentanti politici che non sono riusciti ad arrivare a Polistena…,dalla consigliera regionale AMALIA BRUNI, ALL’ ON . CARLO GUCCIONE, L ON. ANTONIO LO SCHIAVO,AGLI AMICI DEL COMITATO DI SERRA SAN BRUNO bloccati dal mal tempo,ai compagni del COMITATO DI VIBO VALENTIA , Al COMITATO DI OPPIDO MAMERTINA ,AL SENATORE GIUSEPPE AUDDINO, AL SINDACO DI PALMI GIUSEPPE RANUCCIO, AL SINDACO DI CANDIDONI .

MOLTI SONO STATI GLI INTERVENTI E MOLTE LE SOLLECITAZIONI DA PARTE DI CITTADINI CHE CHIEDONO AIUTO PER LA TUTELA DI UN DIRITTO SANCITO COSTITUZIONALMENTE…UNA SANITÀ CHE CAMMINA SU DUE BINARI DIFFERENTI CREA INEVITABILMENTE DISUGUAGLIANZE …. CITTADINI DI SERIE A E CITTADINI DI SERIE B .

La GENTE È STANCA DI ASPETTARE MESI PER UN INTERVENTO CHIRURGICO A CAUSA DELL’ ANNOSA ASSENZA DEGLI ANESTESISTI , STANCA DI ELEMOSINARE IL REPARTO DI ONCOLOGIA NEL NOSOCOMIO POLISTENESE PER PERMETTERE DI POTER FARE LA CHEMIOTERAPIA UN PO PIÙ VICINO CASA.

ABBIAMO TOCCATO IL FONDO.

CI SENTIAMO TRADITI E NON TUTELATI DA UN COMMISSARIO ALLA SANITÀ CALABRESE CHE EVIDENTEMENTE NON ASCOLTA IL GRIDO DI DOLORE DEI PROPRI CONCITTADINI.

NOI CONTINUIAMO A SOSTENERE QUESTI SPAZI DI DEMOCRAZIA E DI CONFRONTO E SOPRATTUTTO ABBIAMO SENTITO TRA LA GENTE LA VOGLIA DI RISCATTO ,LA VOGLIA DI CAMBIARE IL DESTINO DELLA PROPRIA VITA PRETENDENDO UNA SANITÀ A MISURA DI PERSONA.

#STIAMOARRIVANDOALLACITTADELLA

Abbiamo invitato a partecipare alla manifestazione su Catanzaro alcuni dei programmi nazionali che si occupano anche di SANITÀ come:

Striscia la notizia

Fuori dal coro

Sempre carta bianca.