Il Punto Vaccinale Ciaccio De Lellis dell’ Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio inizia in data odierna la vaccinazione anti Sars-Cov2 per la fascia d’età 5/11 anni.

La campagna vaccinale per bambini è organizzata tenendo presente le peculiarità di questa fascia d’età.

Pertanto i bambini avranno un ingresso, un ambulatorio ed una sala d’aspetto dedicate a loro. E’ previsto il coinvolgimento di due associazioni di volontariato, quali il “Tribunale Diritti del Minore” e le “Impronte del Cuore”, che hanno grande esperienza nella presa in carico dei bambini, proprio al fine di garantire accoglienza adeguata e personalizzata ai bambini ed alle famiglie.

I bambini potranno vaccinarsi dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20 con modalità di accesso tramite prenotazione.

La domenica pomeriggio sarà possibile accedere con modalità open day negli stessi orari.