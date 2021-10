“Realizzare progetti e piani di gestione sostenibile della pesca costiera artigianale nelle aree marine protette. È questo l’obiettivo del bando emanato dalla Direzione generale della Pesca, del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che stanzia 6,2 milioni di euro rivolto esclusivamente agli enti gestori delle Aree marine protette”. Lo dichiara il deputato M5S Paolo Parentela, che siede in commissione Agricoltura, in merito al bando che attua la misura ‘Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili’ del programma operativo Feamp 2014-2020′.

“L’Area marina protetta di Isola Capo Rizzuto – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – potrà cogliere questa opportunità presentando, entro il prossimo 2 novembre, progetti della durata massima di 18 mesi con conclusione entro il 30 settembre 2023. Il contributo complessivo può arrivare sino a 200mila euro, che copre il 50% dei costi sostenuti dai beneficiari, elevabile al 100% delle spese ammissibili per gli enti pubblici”.

“Le Aree marine protette hanno un ruolo determinante per la tutela di flora e fauna del mare e – conclude Parentela – rappresentano anche un grande laboratorio dove poter sperimentare attrezzi e modelli di pesca costiera artigianale in un’ottica di sostenibilità ambientale”.