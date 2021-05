I deputati M5S Paolo Parentela e Riccardo Tucci hanno interrogato i ministri del Lavoro e della Salute riguardo alla mancata costituzione del Comitato Covid-19 da parte della società Eurospin nei punti vendita della Calabria. «Eurospin non avrebbe rispettato – spiegano i due parlamentari – quanto previsto dalle norme vigenti sulla tutela dei lavoratori a proposito del Covid». «Ciò ha suscitato la reazione di Filcams Cgil Calabria – continuano i pentastellati – che ha denunciato un atteggiamento ostativo da parte dell’azienda, la quale, stando alle doglianze sindacali, continua a rifiutare un confronto sui temi della salute e sicurezza dei dipendenti e degli utenti, nonché sul rispetto dei diritti sanciti da norme e contrattuali e di legge». «Se dimostrati – concludono Parentela e Tucci – si tratta di fatti gravi. I ministri interrogati verificheranno i fatti e interverranno sul caso. Questi lavoratori della distribuzione alimentare si sono molto esposti durante la pandemia, per garantire l’accesso ai beni primari. Essi meritano di essere tutelati come le altre categorie a rischio».