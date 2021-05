“Qualche giorno fa ho partecipato al webinar “Dalla terra alla terra: preserviamo i vigneti storici del Cirò” organizzato dall’associazione di promozione sociale e territoriale Fili Meridiani. L’incontro è servito per mettere assieme imprenditori, istituzioni, cittadini per discutere della realizzazione del parco eolico “Timpe di Muzzunetti” progettato sulle colline dove sorgono gli storici vigneti cirotani”. E’ quanto afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Nicola Irto, che aggiunge: “Ho detto con chiarezza che il progetto va bloccato per garantire la tutela agroalimentare e paesaggistica di zone straordinarie, con la presenza di secolari vigneti e di antiche colture della produzione del vino che rappresentano la “filiera della vita” di quei territori. Ma non bastava solo dirlo. Ho depositato questa mattina la mozione in Consiglio regionale che impegni la Giunta a bloccare l’iter autorizzativo. Anche l’assessore all’Agricoltura ha già comunicato che firmerà il mio documento. Spero davvero che tutti adesso dimostrino il coraggio di impedire uno scempio che non serve alla Calabria”.