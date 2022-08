Ho appreso pochi minuti fa dell’incendio che nella notte ha interessato la vettura di un giovane muratore cassanese nel centro storico nei pressi di piazza Plebiscito su corso Cavour. Al momento i motivi del gesto sono sconosciuti (la pista più plausibile sembra essere quella di natura dolosa). Un atto comunque di violenza che condanno e censuro con forza. Non solo: il rogo ha anche danneggiato la facciata di un importante ufficio comunale ad uso dei servizi sociali: un settore che andrebbe invece tutelato da tutti considerato il fondamentale ruolo che svolge in città soprattutto in questo periodo di crisi dovuta alla guerra e al post-Covid. Così come andrebbe tutelato e amato il centro storico nel quale stiamo investendo e a breve spenderemo circa 3 milioni di euro ottenuti grazie ai fondi per la rigenerazione urbana. Confido nelle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce sul caso.