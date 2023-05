Un incontro intenso e carico di emozioni quello vissuto a Roma, in occasione dell’Udienza concessa dal Santo Padre per la benedizione delle due nuove corone realizzate dal maestro orafo Michele Affidato per la statua Lignea della Madonna di Polsi. All’incontro erano presenti il Rettore del Santuario di Polsi, Don Tonino Saraco, Nino Romeo Custode della Sacra Effige e Procuratore per Bagnara Calabra ed il maestro Michele Affidato, accompagnati da alcuni sacerdoti e fedeli, tra cui: Don Giuseppe Alfano, parroco di Siderno, don Gianluca Longo parroco di San Luca, collaboratori del Rettore del Santuario di Polsi. Grande gioia per i presenti, che hanno potuto mostrare le opere a Papa Bergoglio, il quale si è soffermato per osservarle prima di benedirle. Don Tonino Saraco ha esordito: “Santo Padre sono il Rettore del Santuario di Polsi, queste sono le nuove corone che abbiamo realizzato per la nostra venerata Vergine”. Nel momento della stretta di mano Michele Affidato ha tenuto a ringraziare Papa Francesco: “Santità sii forte, abbiamo bisogno dei suoi messaggi di speranza. Venga a farci visita in Calabria”. Nino Romeo: “Santità una preghiera per tutti i fedeli della Madonna del buon pastore di Polsi”. Un ulteriore passo verso l’incoronazione del prossimo 31 maggio a Bagnara Calabra. Con l’incoronazione della statua lignea della Madonna della montagna, custodita al Santuario di Polsi dai Bagnaresi, si conclude il peregrinatio Mariae. La Celebrazione sarà presieduta da Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova, Mons. Francesco Oliva, Vescovo di Locri – Gerace e Mons. Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina – Palmi, alla presenza di numerosi sacerdoti e fedeli. Saranno presenti al Sacro rito le massime cariche istituzionali e militari della Regione. Tanti saranno i fedeli che giungeranno a Bagnara per partecipare al rito dell’incoronazione.