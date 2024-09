Papa Benedetto XVI il vero rivoluzionario, l’unico che ha combattuto contro il male assoluto della chiesa. Ha spretato 476 preti pedofili

Antonio Marziale è stato chiarissimo sulla lobby potentissima della pedofilia nella società civile ed in particolare nella chiesa. La pedofilia rischia di travolgere la stessa esistenza della chiesa cattolica

Di Luigi Longo

Alla presentazione del nuovo libro del sociologo, garante dell’infanzia Antonio Marziale, a Palmi, è stato trattato il dramma della pedofilia che sta distruggendo la società italiana. Il male terribile della pedofilia si annida in tutti i settori della società civile. La chiesa che doveva essere l’anticorpo naturale, invece , è invasa di preti pedofili che mettono a repentaglio la stessa esistenza della chiesa cattolica. La rivoluzione avviata dal Papa Benedetto XVI con la spretazione di 476 preti pedofili, Ratzinger considerato da una parte della chiesa mondiale il male assoluto, si è rilevato il miglior Papa della storia della chiesa. Aver avuto il coraggio di mettere mani alla potente lobby dei pedofili nella chiesa gli va dato atto. Se la gente si allontana dalle diocesi, per lo schifo che regna, un motivo concreto ci sarà. Tutti sanno, in pochi parlano. Adesso è venuto il momento di alzare la voce nel raccontare tutto ciò che succede all’interno delle parrocchie. Bisogna salvare la gran parte della chiesa sana, che chiede pulizia a tutti i livelli. Insomma non guardare in faccia nessuno. Coraggiosi fatevi avanti!