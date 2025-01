Paolo Marraffa scrive a Roberto Occhiuto: “Forza Italia Catanzaro la smetta di offendere Nicola Fiorita”

Un messaggio al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, esprimendo il disappunto per le recenti dichiarazioni offensive fatte da esponenti di Forza Italia Catanzaro nei confronti del sindaco Nicola Fiorita. Si sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo tra le forze politiche, al fine di garantire il benessere della comunità e il progresso della città.

Le offese personali non hanno posto nel dibattito politico, Forza Italia Catanzaro può e deve cessare immediatamente questi attacchi e a concentrarsi su proposte concrete per il miglioramento della nostra città. Il messaggio conclude esprimendo la speranza che Occhiuto intervenga per ristabilire un clima di rispetto e collaborazione tra le diverse forze politiche.