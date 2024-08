PAOLO BELLI & LA SUA BIG BAND STASERA A LOCRI

PER L’ ESTATE METROPOLITANA 2024

Questa sera a Locri (RC) arriva Il “Summer Tour 2024” di Paolo Belli con la sua Big Band (RC) nel quadro degli eventi programmati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nel vari centri del vasto territorio metropolitano. L’evento ha la collaborazione del Comune di Locri e di Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, che chiude stasera la sua ricchissima sezione estiva in numerose splendide location della regione. L’appuntamento è alle ore 22:00 in Piazza dei Martiri. L’ingresso è gratuito.

Paolo Belli porterà anche a Locri, città simbolo della Magna Graecia ed area archeologica più importante della Calabria, il suo show allegro e pieno di energia, rinnovato nella scaletta che mette insieme i suoi grandi classici, come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste. Un concerto unico nel suo genere, una sorta di pop colorato di swing, caratterizzato proprio dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con lui non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro.

Il concerto di Paolo Belli è musica e divertimento, un mix irresistibile di canzoni e parole che appassiona e rende protagonista il suo pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera che dura ormai da 35 anni, iniziata con i Ladri di Biciclette.

La Paolo Belli Big Band è composta da Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

“Anche quest’estate – afferma Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio e della Città Metropolitana – abbiamo voluto offrire a cittadini e turisti che affollano le nostre splendide località turistiche, sia tirreniche, sia ioniche o aspromontane, ricche di bellezze paesaggistiche, storia e cultura, eventi d’intrattenimento e divertimento, in modo da rendere le vacanze più gradevoli e indimenticabili; Locri è una delle perle del nostro territorio e sono certo che questa sera chi arriverà per il concerto ne apprezzerà accoglienza e bellezza!”.