“Ho avuto modo di verificare che i lavori utili alla realizzazione dei nuovi locali per la postazione del 118 dell’Ospedale di Paola proseguono senza intoppi. Si tratta di una bella notizia per tutti”. Esprime moderata soddisfazione Graziano Di Natale nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Attraverso una proficua sinergia istituzionale con i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale, al quale va riconosciuto il merito di essere stati consequenziali alle nostre proposte, stiamo centrando un risultato che restituisce dignità al personale della Pet/118 di Paola, e centralità all’Intero Territorio”. L’esponente politico, afferma inoltre: “Quando abbiamo carpito le difficoltà del personale sanitario nel convivere con locali inadeguati, siamo scesi in campo con un’azione concreta, dettagliata, fattibile e lungimirante. Non ci siamo mai girati dall’altra parte dinnanzi alle istanze dei cittadini. Andiamo avanti -conclude- proponendo e denunciando come la buona politica impone. Siamo differenti dagli altri”