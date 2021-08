“Apprendo la notizia del salvataggio avvenuto all’ospedale ‘San Francesco di Paola’, nei confronti di un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale, e trasportato dal presidio ospedaliero tirrenico ad altra struttura ospedaliera, in elisoccorso, a causa della gravità delle ferite riportate. Nel complimentarmi con il dott. Pasquale Gagliardi e con tutto il personale medico e infermieristico, ritengo che quanto avvenuto debba far scattare una profonda riflessione legata soprattutto ai servizi del presidio ospedaliero paolano e alle relative necessità”. Lo afferma il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale, che così prosegue: “L’importanza di una base sicura per l’elisoccorso può salvare vite umane. Il gesto eroico dei medici deve aprire la strada ad un percorso istituzionale finalizzato alla realizzazione di una pista per atterraggio nel piazzale antistante l’Ospedale San Francesco di Paola. Si tratterebbe- conclude- di una conquista che consentirebbe di avere soccorsi rapidi ed efficaci”.