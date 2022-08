Promossa dall’associazione politico-culturale “La Migliore Calabria”, forza di maggioranza in seno al Comune di Paola, in sinergia con il circolo locale del Partito Democratico del segretario Fabio Locane, la Festa Democratica tenutasi in Piazza Del Popolo è stata un vero successo. Dopo i saluti del sindaco di Paola, Giovanni Politano, e del Segretario Provinciale del Partito Democratico, Vittorio Pecoraro, candidato alla camera dei Deputati, il dibattito moderato dal Presidente del PD Paolano, Avv. Francesca Branchicella, è stato arricchito dagli interventi di Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria; Domenico Bevacqua, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale; Giosi Ferrandino, Europarlamentare in quota PD. La Migliore Calabria, presente al tavolo dei relatori con Maria Rosaria Città, Aldo Maria Cupello, Francesca Sbano e Barbara Sciammarella ha reso noto:

“Assistere a così tanta partecipazione fattiva e spontanea è per noi un motivo di grande soddisfazione. Nel dedicare la serata a Francesco Sansostri, ringraziamo tutti i presenti”. La compagine politica così prosegue: “Abbiamo discusso di fondi del PNRR, di giovani, di lavoro, di progetti e di strategie di sviluppo, focalizzando gli interventi, di assoluto spessore, anche sul preoccupante stato in cui versano le casse comunali. Questa -sottolinea- è la politica fuori dal palazzo e tra la gente che ha sempre contraddistinto la nostra azione insieme a Graziano Di Natale. Momenti simili -conclude la nota- segnano la crescita politica di un gruppo da sempre protagonista, capace di puntare sui giovani e di fare buona politica con la forza delle idee”.