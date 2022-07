I Padri Minimi di Paola annunciano le celebrazioni della Festa Votiva del 14 luglio per ricordare il patrocinio di

San Francesco sulla Città in occasione del terremoto del 1767.

In linea con gli indirizzi pastorali della nostra Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano, le celebrazioni saranno di

preghiera e riflessione per culminare con la tradizionale festa di devozione e affidamento. Pertanto, si inizierà

con un itinerario di preparazione articolato con un Triduo di ringraziamento nei giorni che vanno dal 11 al 13

luglio, con inizio alle ore 18.00, con la recita del Santo Rosario animato dalla fraternità del Terz’Ordine di

Paola, Canto dei Vespri e la Santa Messa alle ore 19.00.

Giorno 14 luglio con inizio alle ore 18.00, dopo il Canto dei Vespri, è prevista la processione del Simulacro del

Santo fino al Belvedere del Santuario. Alle ore 19.00 sarà officiata la Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Claudio Maniago, Arcivesovo Metropolita di Catanzaro-Squillace. Al

termine si terrà il tradizionale Omaggio floreale e Atto di Affidamento al Santo Patrono da parte del Sindaco

di Paola Giovanni Politano.

Alle ore 21.30 in Piazza del Popolo si terrà, invece, la Preghiera e l’Omaggio floreale all’immagine di San

Francesco posta sull’antica porta della città.

La festa di quest’anno sia ulteriore occasione di cammino condiviso, chiediamo pertanto allo Spirito di farci

scoprire la missione autentica di una Chiesa Sinodale. Riscopriamo la bellezza della preghiera cristiana sia

comunitaria che personale, dedicando tempo all’ascolto della Parola e alla celebrazione dei Sacramenti. S.

Francesco benedica i nostri buoni propositi e guardi con benevolenza l’Ordine dei Minimi e l’intera città.

Info:

Sulla pagina Fb ufficiale “Santuario Regionale S. Francesco di Paola, sul sito internet www.santuariopaola.it e sul canale You

Tube sarà possibile seguire la diretta della celebrazione di giorno 14 c.m. pomeriggio.

Si ricorda che è possibile lucrale il dono dell’Indulgenza Plenaria in occasione del I centenario della Basilica.

La Casa Natale del Santo rimarrà aperta per visite di preghiera.