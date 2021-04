di SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – È anche nell’ottica di tutela della salute, in particolare negli ambienti più sensibili, che si muove l’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Virtus”, con sede a Palmi, e presieduta dall’Avv. Michele Salvatore Albanese.

L’associazione ha infatti donato due cassette di pronto soccorso, conformi al D.M. Min. Sal. nr. 388 del 15/07/2003 e al D.L. nr. 81/2008, consegnandone una alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Peter Pan” di Palmi ed una alla Scuola dell’Infanzia Statale “Tre Palmenti” di Gioia Tauro. I dispositivi di pronto soccorso, donati dall’associazione “Virtus”, rappresentano uno strumento indispensabile per far fronte alle immediate cure, in caso di infortuni o di altre situazioni di emergenza medica, in attesa del tempestivo intervento dei professionisti sanitari.

Le donazioni, viste le misure restrittive in atto, sono avvenute al di fuori degli orari e dei luoghi di frequenza dei bambini: la consegna in favore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Peter Pan” di Palmi è avvenuta in presenza dei titolari, Michele Geremia e Mara Cogliandro, del presidente dell’associazione, Michele Salvatore Albanese e della socia, Denise Ciano; quella effettuata in favore Scuola dell’Infanzia Statale “Tre Palmenti” di Gioia Tauro, tenutasi presso la Direzione, ha visto la presenza del Dirigente, Prof. Vincenzo La Valva, della segretaria Tiziana Laface, della docente Giovanna Speranza, nonché del presidente dell’Associazione e dei consiglieri, Gesuele Macrì e Claudia Cannizzaro.

L’incontro è stato anche l’occasione per una veloce riflessione sulla costante necessità di una continua sinergia tra le associazioni del terzo settore e le fasce sociali maggiormente meritevoli di tutela, pur con l’essenziale opera di supporto da parte dello Stato. In particolare, si è brevemente discusso anche sul forte impatto socio-economico, che l’attuale emergenza sanitaria determinerà sul futuro delle categorie più deboli. Infine, con specifico riferimento al settore dell’Infanzia, si è constatata la fondamentale esigenza, di garantire ai bambini, sia dentro che fuori il contesto scolastico, un apparato educativo- ricreativo, sempre sano ed efficiente, mai condizionato o limitato, da quei fenomeni sparsi di crisi sociale e/o economica, talvolta presenti anche sul nostro territorio.

Innanzi a tali scenari e di fronte alle particolari esigenze della collettività, l’Associazione di Promozione Sociale “Virtus”, con il sostegno e l’opera dei propri associati, si prefigge di contribuire fattivamente al compimento del comune progetto solidaristico di supporto e sviluppo socio-culturale.