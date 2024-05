SCARICA LA BROCHURE CLICCANDO SOTTO:

Giornate Aggiornamento Medico – Palmi 23, 24 e 25.05.2024

Si terrà presso i locali dell’Hotel Stella Maris di Palmi, nei giorni del 23, 24 e 25 maggio p.v., la XIIIa edizione delle “Giornate di Aggiornamento Medico : Attualita’ ed Opinioni Correnti in MEDICINA INTERNA”, organizzata dal Dott. Francesco NASSO, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del P.O. Spoke di Polistena, e dal Dott. Elio STELLITANO, Direttore Emerito della U.O.C. di Medicina Interna del P.O. di Melito Porto Salvo.

La velocità con cui si implementano e si arricchiscono sia le conoscenze che le evidenze in medicina, rende spesso assai spesso problematico l’agire quotidiano dei Medici, non senza dubbi o perplessità sul modus operandi, ed è quindi assolutamente necessario l’aggiornamento costante nelle varie aree diagnostico-clinico-terapeutiche.

In particolare il Dirigente Medico ospedaliero ed, ancor più, i Medici di Medicina Generale che spesso operano singolarmente, senza possibilità di continui scambi d’informazioni, aggiornamenti, esperienze con i Colleghi, sono chiamati ad un impegno professionale puntuale e al passo coi tempi, e che quindi richiede un aggiornamento continuo.

Lo scopo di queste Giornate è proprio quello di fornire ai Sanitari che operano tanto nelle strutture Ospedaliere quanto sul Territorio, un aggiornamento sulle problematiche di più frequente riscontro nella pratica clinica.

Tutto ciò viene fatto grazie all’insostituibile contributo di prestigiosi ed autorevoli Clinici che operano in specifici campi della medicina e che hanno competenze non solo teoriche, ma soprattutto pratiche, negli ambiti professionali di più frequente riscontro.

Saranno trattate le tematiche quali le patologie internistiche, nel significato più ampio, le cardiologiche, quelle respiratorie, le reumatiche, il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’angina pectoris, le dislipidemie, la trombosi venosa, le problematiche medico-legali e farmaco-economiche, la cardiochirurgia.

Il Congresso, realizzato con alte e riconosciute competenze di Relatori qualificati, è aperto a tutti i Medici, Farmacisti, Biologi, Infermieri, che si confronteranno su temi di attualità che li vedono attori protagonisti ed insostituibili come non mai in percorsi decisionali ed operativi assolutamente nuovi e sempre più impegnativi.

Responsabile Organizzativo dell’Evento è la XENIA s.a.s. di Francesca MAZZA, Piazzale Genova, 5 – 87036 Rende CS – Tel. 0984 444 890 – Cell. 3441872101 – mail: info@xeniaeventi.it Per iscriversi basterà telefonare o mandare una richiesta mail, oppure direttamente alla Segreteria all’inizio dei Lavori presso la Sede Congressuale

Il Convegno n. 5090-411857 è stato accreditato su AGENAS per 100 partecipanti ed ha ottenuto 24 crediti formativi ECM.

Il convegno è rivolto ai seguenti prefessionisti :

– MEDICO CHIRURGO delle Discipline di CARDIOLOGIA – GERIATRIA – MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA – MALATTIEDELL’APPARATO RESPIRATORIO – MEDICINA INTERNA – REUMATOLOGIA – MEDICINA DI MEDICINA GENERALE – MEDICI DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE – MEDICI DELL’EMERGENZA / URGENZA ;

– BIOLOGI ;

– FARMACISTI ;

– INFERMIERI ;

– TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA.

L’evento formativo ha già ottenuto il Patrocinio dalle seguenti Società scientifiche :

– F.A.D.O.I. : Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti ;

– S.I.M.I. : Società Italiana di Medicina Interna ;

– S.I.C. : Società Italiana di Cardiologia ;

– A.N.M.C.O. : Associazione nazionale Medicina Cardiologi Ospedalieri ;

Il Patrocinio istituzionale è stato concesso da :

– Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ;

– Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria, dalla Regione Calabria.