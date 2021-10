Si rende noto ai cittadini in stato di isolamento perché risultati positivi al CoVid-19 e a quelli in quarantena perché entrati in contatto con un soggetto positivo, che è possibile votare per le elezioni regionali del 3/4 ottobre presso la propria abitazione. Per accedere al voto domiciliare è necessario inviare via mail o PEC una richiesta in carta semplice indirizzata al sindaco, allegando la propria dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio e il certificato del funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale che attesti lo stato di trattamento domiciliare, quarantena o isolamento rispetto a esposizione o infezione da Covid-19. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo mail: protocollo.palmi@asmepec.it