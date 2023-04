“Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale e animale nella regione Calabria”, questo il tema dell’incontro che si è tenuto il 14 aprile 2023 presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Palmi in collaborazione con l’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) di Gioia Tauro. Un seminario durante il quale sono stati illustrati agli studenti dell’ITA quelle specie vegetali e animali che costituiscono una grande risorsa del territorio calabrese, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nella ricerca e alle criticità rilevate.

Ad avviare l’evento il dirigente scolastico dr. Domenico Pirrotta che ha salutato e ringraziato i presenti. A seguire i saluti del dr. Vincenzo Cilona direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo dell’ARSAC di Gioia Tauro.

Successivamente gli interventi dei relatori, moderati dalla prof.ssa Falbo, dr. Marcello Bruno – dr. Fabio Petrillo e dr. Domenico Solano, divulgatori agricoli ARSAC, i quali hanno descritto l’importante ruolo dell’ente per lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale. I divulgatori Bruno e Petrillo, referenti per la biodiversità dell’ente, hanno relazionato sul percorso formativo della biodiversità in Italia dal 2008 al 2018 e hanno illustrato i progetti avviati sulla moltiplicazione e conservazione di piante erbacee (cereali, ortaggi) e sulla biodiversità zootecnica.

Prezioso l’intervento del dr. Gianluca Maisano, coordinatore dell’associazione Cittadinanza Attiva di Pellegrina, che ha spiegato le finalità dell’associazione di tutelare e valorizzare il borgo di Pellegrina. Ha sottolineato l’importanza del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Istituto Tecnico Agrario sul recupero dell’antica varietà di grano autoctono coltivato in passato nel territorio di Pellegrina. È intento della scuola curare gli aspetti agronomici della coltivazione di questo grano in un campo sperimentale occupandosi del controllo e valutazione degli aspetti morfologici e tecnologici della coltivazione. Nel corso dell’evento lo studente del quinto anno dell’ITA Domenico Celi ha presentato i primi risultati del lavoro svolto in collaborazione con l’associazione.

Infine l’intervento della dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente Settore 1 del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, che ha spiegato le strategie regionali sulla biodiversità e le misure di sostegno attivate per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della diversità del patrimonio vegetale e animale del territorio calabrese.

A chiusura dei lavori i saluti del dirigente il quale ha ribadito l’importanza di azioni congiunte con gli enti specializzati al fine di garantire un’offerta formativa ampia, con l’obiettivo di migliorare negli studenti il livello di apprendimento sviluppando in loro il senso di appartenenza attiva e responsabile alla vita della comunità locale, la condivisione di valori e il rispetto del bene comune.