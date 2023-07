È inconcepibile, irrispettoso e inaccettabile l’atteggiamento tenuto sui social da esponenti dell’amministrazione comunale palmese che, invece di occuparsi di risolvere le oggettive problematiche denunciate dai cittadini oramai stremati, si lasciano andare ad accuse ingiuste e dannose per l’economia e l’immagine della nostra Città.

Carenza idrica, scarichi fognari illegittimi a mare, una cura del verde pubblico non all’altezza, strade colabrodo, evidente mancanza di programmazione, opere pubbliche non portate a termine, strutture sportive abbandonate.

In tutto questo, invece di assumersi le proprie responsabilità, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ranuccio, accusa i cittadini, alcune volte con frasi irripetibili, rei di lamentarsi dei disagi che sono costretti a subire.

Addirittura, abbiamo assistito ad accuse mosse ai cittadini Pianigiani e ai turisti.

La loro colpa?

Lamentarsi di ciò che era oggettivo ovvero la presenza di scarichi fognari direttamente nelle acque marine oppure denunciare lo stato di abbandono di alcune strade o il degrado sul Sant’Elia o i lavori ancora in corso sul costone della Marinella o alla Tonnara.

Tutto questo in piena stagione estiva.

Siamo alla follia.

I Cittadini della Piana sono i benvenuti nella nostra Città, anzi sono una indispensabile risorsa.

Non può essere imputata loro, ad esempio, alcuna colpa per problematiche di tipo ambientale che hanno ben altre origini.

Men che meno lo sono i Palmesi, che oramai sono stanchi di promesse e disagi.

Che il Sindaco si faccia carico di quanto sta succedendo e faccia rientrare nei ruoli Istituzionali da lui stesso conferiti, chi pensa di essere allo stadio, quando invece, rappresenta la Città e non può permettersi certe cadute che sanno di palese inadeguatezza.

I consiglieri Comunali di Forza Italia

Ilaria Sorbilli

Giancarlo Palmisano