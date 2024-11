Il Comune e l’ANC Sezione di Palmi siglano una convenzione per le attività di

vigilanza all’entrata e all’uscita degli alunni dalle scuole Elementari.

Dopo il riuscitissimo esperimento del “Nonno Vigile” lanciato dall’Amministrazione

comunale e già attivo da molti anni grazie alla sensibilità ed alla abnegazione dei

nonni e nonne vigili ai quali va il riconoscimento della cittadinanza e

dell’Amministrazione, oggi le nostre scuole primarie saranno ancora più sicure grazie

alla convenzione stipulata tra il Comune di Palmi e l’Associazione Nazionale

Carabinieri (ANC) Sezione di Palmi, siglata in data 01/11/2024 per la durata di tre

anni dal Comandante della Polizia Locale Maggiore Francesco Managò e dal

Presidente della ANC Sezione di Palmi Tenente Cpl Avv. Giovanni Grillea; le scuole

interessate dal progetto sono gli Istituti Primari e per l’Infanzia De Zerbi e San

Francesco con i rispettivi plessi. I servizi che i soci dell’ANC svolgono sono finalizzati

a garantire la sicurezza degli alunni nell’entrata e nell’uscita quotidiana dagli istituti

scolastici attraverso il presidio degli attraversamenti pedonali, degli incroci, dei punti

critici e con maggiori concentrazioni di traffico. L’esperienza e l’occhio attento dei

Carabinieri in congedo e soci dell’ANC saranno un ulteriore importante presidio di

sicurezza per i bambini e le famiglie.

Il servizio si inquadra in un più ampio progetto di sicurezza stradale fortemente voluto

dal Sindaco avv.Giuseppe Ranuccio e dall’Assessore Denise Iacovo; è infatti

fondamentale stimolare la crescita di bambini e ragazzi iniziando dai principi basilari

della sicurezza stradale e della convivenza civile, per accrescere una coscienza volta

al rispetto delle regole e una fiducia verso il personale di Polizia che opera sulla

strada soprattutto per la sicurezza e la tutela del cittadino. E’ per questo che il

servizio, oltre a garantire la sicurezza dei bambini e ragazzi fuori le scuole, si propone

di trasmettere una basilare conoscenza delle norme di comportamento sulla strada,

dei rischi che si corrono, stimolare il senso di responsabilità nei confronti di sé stessi

e degli altri con obiettivo specifico di maturare comportamenti prudenti e saper

affrontare le criticità.

Le famiglie stanno manifestando quotidianamente il loro apprezzamento per il

servizio svolto e questo ci rende orgogliosi dei traguardi raggiunti.