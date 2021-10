Il trasferimento degli uffici amministrativi dell’Asp di Reggio Calabria si gioca sul campo del social, oramai Facebook è diventato luogo di approvigionamento notizie mediante i profili dei vari sindaci della Piana. Oramai la “velina” corre sul filo di un social. Come guardare le vetrine e leggere i prezzi degli articoli in promozione…

Ieri sera il sindaco di Taurianova Roy Biasi, in un suo post social con l’hashtag “dalle parole ai fatti”, scrive “una bella notizia per la nostra città, che voleva condividere” con i cittadini di Taurianova in quanto aveva “provveduto con la delibera 149 del 5.10.2021, a recepire il protollo d’intesa con il quale il Comune di Taurianova condede all’Asp di RC, in uso gratuito, i locali di Largo Bizurro, attualmente adibiti a centro vaccinale, per il trasferimento di uffici amministrativi e servizi socio-sanitari a favore dei cittadini del comprensorio”.

Noi (contenti, perdonateci il campanilismo), avevamo riportato la notizia e al contempo, avevamo scritto che attendevamo la risposta del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio in quanto il 30 settembre scorso con un video social aveva annunciato con enfasi che, gli uffici sarebbero rimasti a Palmi. Fin qui la partita a ping pong è servita.

Poi ci sono sempre quelli che per sminuire la questione avevano detto che si trattava di pochi dipendenti e quindi patapim e patapam… solite elucubrazioni del nulla.

Pochi minuti fa arriva la risposta del sindaco Ranuccio a distanza precisamente di 19 ore dal post di Biasi, ovviamente si deve riposare pure lui e che diamine. E scrive testuali parole:

“Facciamo chiarezza.

Gli uffici amministrativi dell’asp, medicina legale e sisp, afferenti il dipartimento di prevenzione, quindi tutto ciò che ha a che fare con l’utenza per certificazioni etc, resteranno a Palmi. Punto.

Archivi storici, centinaia di faldoni e qualche ufficio che comunque non serve l’utenza territoriale palmese saranno trasferiti a Taurianova.

Basta menzogne, basta strumentalizzazioni, basta guerra tra poveri, basta politica!”.

E chiude quasi quasi incazzandosi pure, contro le “strumentalizzazioni, le menzogne”, ma ci sfugge la “guerra tra poveri”, chi sarebbe il povero Taurianova (depredata completamente) o Palmi?

Fatto sta che il Ranuccio smentisce parzialmente Biasi e con aria quasi da snob o da radical palmese, scrive che a Taurianova ci saranno solo “Archivi storici, centinaia di faldoni”, ma addirittura, “qualche ufficio che comunque non serve l’utenza territoriale palmese”, tipo qualche scarto qua e là… attendiamo la controrisposta di Biasi? Ma sì, questa cosa degli uffici ci appassiona tanto che ci fa pure divertire e quasi quasi anche piangere…

(GiLar)