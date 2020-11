Appello del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio

“Cari concittadini, qualche giorno fa sono entrato in contatto con un soggetto successivamente risultato positivo al CoVid – 19. Nella mattinata di ieri mi sono dunque sottoposto all’esame del tampone, il quale ha fortunatamente dato esito negativo.

In osservanza delle disposizioni in vigore mi sono tuttavia posto in isolamento domiciliare. Rimarrò quindi a casa per il tempo previsto dalle direttive nazionali.

Continuerò, seppur da casa, a coordinare l’attività di tracciamento insieme alle forze dell’ordine e alle autorità sanitarie. Anche se ricostruire tutta la rete dei contatti non è facile, stiamo facendo il massimo per seguire puntualmente l’evolversi della situazione e tenervi costantemente aggiornati.

Il virus è insidioso e può colpire chiunque in qualsiasi momento, non appena si abbassa la guardia. Ragion per cui, fatelo per voi stessi, per i vostri cari e per l’intera comunità: mantenete alte l’attenzione e il senso di responsabilità. Usiamo sempre i dispositivi di protezione individuale, manteniamo la distanza interpersonale, seguiamo le norme anticovid ed evitiamo le uscite ingiustificate.”