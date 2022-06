Palmi, Giuseppe Ranuccio eletto sindaco al primo turno, si conferma così per la seconda volta alla guida della città, doppiando il candidato del centrodestra ed ex sindaco Giovanni Barone con oltre il 63% dei voti.

Mentre il terzo candidato a sindaco Pino Ippolito, alla guida del movimento politico Circolo Armino, non è mai stato della partita in quanto la percentuale di voti è bassissima e forse non avrà nemmeno un posto in Consiglio Comunale.