La recrudescenza, nell’estate, del fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio sta

comportando evidenti implicazioni di carattere igienico sanitario, aggravate dal caldo

estivo, e sta causando serie difficoltà nella gestione del servizio di igiene ambientale

dovute al continuo recupero di quanto illecitamente abbandonato, a discapito del

normale svolgimento delle attività ordinarie. Tutto ciò sta vanificando i risultati che

ad oggi si erano ottenuti in termini di percentuale di differenziata e, cosa più grave,

sta comportando danni economici ingenti all’Ente. Secondo i rapporti della Polizia

Locale ci troviamo di fronte a condotte di singoli utenti indisciplinati e fortemente

ostili al rispetto delle regole della civile convivenza, indifferenti al problema

ambientale ed al danno, anche economico, causato al comune, i quali non intendono

affatto perdere tempo a differenziare il rifiuto per insipienza ed indolenza, in spregio

di chi invece s’impegna a rispettare la propria città e la propria comunità. In questo

senso il Sindaco avv.Ranuccio ha emanato una Ordinanza contingibile ed urgente atta

a contrastare il fenomeno. Dal 01 agosto prossimo, sul territorio comunale sarà

vietato:

a) gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette

ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo

solido, semi – solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi

tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il

medesimo divieto vige per i canali, corsi d’acqua, fossati, argini, sponde ecc.

b) esporre i rifiuti, in relazione alle tipologie previste dal calendario della raccolta,

non adiacenti alla propria abitazione ma presso altra abitazione o su area distante

dalla propria abitazione, nonché utilizzare sacchi neri o comunque di colore scuro –

Sono consentiti solo sacchi trasparenti attraverso i quali gli operatori e gli organi di

vigilanza e controllo possano verificare la corretta differenziazione, con la sola

eccezione di quelli più grandi usati per gli sfalci di potatura;

c) effettuare pubblicità attraverso l’uso di volantini, opuscoli e depliants mediante

deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri

tipi di veicoli nonché mediante consegna per strada nelle mani dei passanti – il

volantinaggio è consentito soltanto mediante consegna a domicilio e deposito del

materiale pubblicitario nelle cassette postali.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a

€ 1.000,00 e, nei casi in cui i rifiuti abbandonati siano stati trasportati a bordo di

veicolo, si procederà al sequestro cautelare amministrativo dello stesso veicolo ai

fini della confisca amministrativa.

Nei casi in cui a trasgredire siano attività commerciali, in caso di reiterazione

delle violazioni l’Autorità competente, ricevuto il rapporto, potrà disporre la

sospensione dell’attività fino ad un massimo di venti giorni.

Sono stati già disposti servizi straordinari della Polizia Locale in abiti civili e sono

allo studio nuovi strumenti tecnologici, oltre alle fototrappole, per scovare gli autori

degli abbandoni.