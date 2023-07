La cardioprotezione fa strada dentro il Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi con un progetto PAD (pubblico accesso alla defibrillazione), ha formato 25 soccorritori, tra Praticanti avvocati, avvocati e personale di cancelleria, grazie all’impegno fondamentale dell’Associazione “Amici del Cuore Onlus” di cui è Presidente il cardiologo Dott. Rosario Ortuso in collaborazione con l’ASP di RC. Successivamente è stato installato all’ingresso del Tribunale Civile di Palmi un defibrillatore pubblico. Il defibrillatore è stato riposto in una teca accessibile nell’androne interno, del Palazzo di Giustizia sito in via Roma dal Presidente del Tribunale Dott,ssa Concettina Epifanio e dal Presidente del COA di Palmi l’avv. Angelo Rossi in presenza del personale di cancelleria che ha preso parte al predetto corso di formazione unitamente ai promotori dell’iniziativa i Consiglieri del COA Avv.ti Giuseppe Saletta, Vincenzo Barca, Marica Guerrisi, Giosuè Megna e Lea Sprizzi.

Il Dott. Rosario Ortuso ha condiviso l’iniziativa del progetto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ed ha spiegato quanto sia importante l’intervento immediato col defibrillatore in caso di arresto cardiaco. “L’importanza della cardioprotezione oggi è fondamentale, e sono felice che altri professionisti di un altro settore quello giuridico abbiano voluto dedicarsi spontaneamente al volontariato e al sociale. La catena del soccorso deve essere alimentata da tutti, e la cultura della prevenzione è alla base per arrivare al cuore della buona sanità”. Facendo gli onori di casa, il Presidente del COA avv. Angelo Rosssi ha ringraziato tutti i protagonisti dell’iniziativa ed ha voluto rendere partecipe dell’importanza di estendere quanto più possibile la cardioprotezione negli ambienti sociali quotidiani, stimolando chiunque sia mosso da buone iniziative ad investire su un progetto PAD. “Ringrazio il Dott. Ortuso con la sua associazione per aver contribuito a formare i soccorritori ed aver creduto in questo progetto. Sono grato alla Presidente del Tribunale per le dovute autorizzazioni dell’installazione del defibrillatore e per la formazione del personale di cancelleria – ha proseguito l’Avv. Angelo Rossi – iniziative così devono creare quella cultura di solidarietà sociale che possono rendere migliore il contesto lavorativo in cui operiamo ”. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli Attestati di partecipazione e frequenza del primo corso che ha abilitato i partecipanti all’utilizzo dello strumento salvavita. Nel prossimo autunno si procederà ad un altro seminario teorico pratico, per formare altrettanti professionisti, che si terrà presso il Salone Consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.