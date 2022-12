Una festa colorata e gioiosa, capace di coniugare il piacere della socialità alle regole e ai valori delle competizioni sportive. La I edizione delle “Piziadi”, celebrata questa mattina presso la sede centrale dell’Istituto d’Istruzione superiore “N.Pizi” di Palmi, si chiude con un bilancio davvero lusinghiero. La competizione, rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di 1 grado, ha coinvolto gli allievi di ben 7 Istituti comprensivi della Piana (“De Zerbi-Milone” e “San Francesco-Minniti” di Palmi, Delianuova, Sant’Eufemia, Laureana di Borrello – Galatro – Feroleto, San Ferdinando, Gioia Tauro) in un’intensa mattinata di gare, esibizioni e visite di Orientamento ai diversi laboratori del “Pizi”.

I saluti – “Sono davvero contenta di questa bella mattinata di Sport perché sancisce il ritorno ad una normalità nello stare insieme dopo il difficile periodo del lockdown”, ha salutato i giovani “ospiti” la Dirigente scolastica del “Pizi”, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, affiancata, nell’occasione, dall’assessore allo Sport del Comune di Palmi, Giuseppe Magazzù, e dal referente scolastico del progetto, prof. Stefano Loprevite. “E sono contenta – ha aggiunto – perché lo sport, come la musica, è un linguaggio universale non verbale che mette insieme le persone ma solo rispettando determinate regole, quindi ha un altissimo valore pedagogico”.

Il nuovo impianto di Atletica leggera – Il fischio d’inizio delle gare è stato preceduto da un momento molto atteso dalla comunità del “Pizi”: l’inaugurazione del nuovo impianto di Atletica leggera, realizzato presso gli spazi esterni dell’Istituto e “battezzato” con un applauditissimo taglio del nastro. A seguire l’esibizione delle ginnaste del “Pizi” che, nella cerimonia d’apertura, hanno dato un bel saggio delle competenze acquisite nelle varie discipline.

Le gare – La parola è quindi passata al campo di gara dove i partecipanti alle “Piziadi”si sono sfidati nel lancio del peso, nel salto in lungo, nella staffetta a 3, e nella gara di velocità 60 mt. Il tutto sotto gli occhi attenti dei docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e degli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, per un giorno nel ruolo di arbitri di gara. Per i vincitori sono arrivati, infine, la gioia del podio ed il piacere di una medaglia al collo, per tutti gli altri la soddisfazione di essersi messi alla prova e il ricordo di una bella giornata dal valore formativo.