Taurianova, ritornati i beni mobiliari e immobiliari a Domenico Sposato

Finisce un calvario lungo diversi anni contro Domenico Francesco Sposato, dopo l’assoluzione sul piano penale il Tribunale di Reggio Calabria nella giornata odierna riconsegna i beni immobiliari.

Domenico Sposato, arrestato nel procedimento penale, riguardante la cosca Longo di Polistena, esce a testa alta pagando un prezzo altissimo sul piano personale ed aziendale. Anni di carcere, dove è stata compromessa la sua stessa salute. Per poi essere assolto perché il fatto non sussiste. Sono ormai tantissimi gli errori giudiziari nel nostro Paese. Lo Stato italiano, deve per forza trovare un equilibrio tra i poteri dello Stato, non si può rimanere costantemente in libertà provvisoria. Un Paese moderno, deve trovare, una soluzione definitiva che garantisce tutti alla responsabilità di ognuno di noi.

A difendere Domenico Francesco Sposato gli avvocati ;

IARIA GIACOMO FORO DI REGGIO CALABRIA

ALBANESE GIROLAMO FORO DI PALMI

MADAFFERI ANTONELLA FORO DI PALMI