Le novità e le problematiche della Riforma Cartabia nel processo penale è stato il tema del Seminario Formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Auditorium della Casa della Cultura “Leonida Repaci”.

Il secondo di un ciclo di incontri formativi avviati al fine di garantire la formazione continua agli Avvocati e Praticanti avvocati in merito alla nuova riforma che mira a velocizzare i tempi della giustizia, intervenendo sia su alcuni aspetti dell’iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi. I predetti incontri sono curati dalla Commissione Formazione e dalla Commissione manifestazioni ed eventi coordinate rispettivamente dall’ Avv. Vincenzo Barca che ha introdotto i lavori e dall’Avv. Lea Sprizzi, nell’occasione moderatrice del dibattito. Dopo i saluti istituzionali del Dott. Liborio Fazzi, Giudice presso il Tribunale di Palmi Sez. Penale, in rappresentanza dell’ Ufficio di presidenza, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi l’Avv. Angelo Rossi e dell’Avv. Pasquale Aquino delegato del Sindaco della città di Palmi, si sono alternati i relatori.

Il primo a relazionare il Dott. Daniele Scarpino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che ha incentrato il suo interessante intervento sull’iscrizione, la retrodatazione e finestre di giurisdizione. A seguire la dottoressa Maria Vittoria Manfredonia, Giudice presso il Tribunale Penale di Palmi che ha illustrato ampiamente la nuova udienza predibattimentale.

L’ultimo intervento è stato curato dall’ Avv. Guido Contestabile che ha concluso i lavori soffermandosi sulle insidie e le prospettive del nuovo sistema delle impugnazioni. I relatori mettendo a disposizione della platea il loro bagaglio di competenze professionali hanno fornito con i loro magistrali interventi utili strumenti per orientarsi meglio tra le pieghe di questa riforma di sistema. A seguire si è aperto tra i presenti un momento di confronto che si è concluso con i ringraziamenti finali da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi che ha voluto consegnare a ciascuno dei relatori una targa ricordo.

Grande entusiasmo per la riuscita dell’evento che ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta (150) avvocati e di un numero cospicuo di Giudici Onorari e Magistrati togati del Tribunale di Palmi, ma anche provenienti da fuori sede. La presenza sempre numerosa e interessata è un dato significativo che conferma ancora una volta l’importanza di questi incontri formativi di questi tavoli di confronto, di questa osmosi tra magistratura e avvocatura.