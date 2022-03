Durante l’assemblea del 12.3.2022 in Reggio Calabria, nell’ottica di riorganizzazione del Partito sul

territorio, la dirigenza provinciale ha affidato all’Avv. Antonino Randazzo il compito di coordinare i

democratici cattolici del Comune di Palmi. Svolge politica attiva, come candidato al consiglio comunale sin

dal 2007, ma con una lunga esperienza maturata sin dalla fine degli anni ’90, sempre convintamente a

fianco dell’On. Avv. Armando Veneto, nel Partito Popolare prima ed in Democrazia Europea ed UDEUR

dopo, all’indomani di quell’esperimento politico voluto da Zecchino, D’Antoni ed Andreotti. “Avverto il peso

della responsabilità di questo incarico, poiché l’UDC è un grande Partito con una ancor più grande Storia e

colgo con entusiasmo e forte spirito d’iniziativa questa nuova sfida e per tanto, ringrazio il Commissario

Metropolitano Paolo Arillotta ed i responsabili organizzativi Occhipinti e Fallanca per aver creduto in me.

Ho sempre militato nell’area moderata, l’UDC è casa mia poichè ritengo, oggi più che mai, sia necessario

riscoprire quei valori fondanti della nostra storia Repubblicana, quei valori democratici, interclassisti e

popolari – mai populisti – che sin dall’immediato dopoguerra hanno guidato la Nazione negli anni del suo

maggior splendore. Ripartiamo da quei valori dunque, per tracciare la via del futuro.” A Palmi intanto si sta

lavorando per costituire una nuova sezione di Partito “In questo momento abbiamo una piccola sede nel

centro storico, è necessario ancora qualche giorno per completare i lavori utili a renderla pienamente

fruibile, non possiede grandi spazi pertanto sarà più che altro un punto d’appoggio per la campagna

tesseramenti in attesa di individuare un locale più ampio; invito quindi i democratici simpatizzanti dello

Scudo Crociato e militanti dell’UDC a mettersi in contatto con la Segreteria o con il sottoscritto per aderire

alla costituenda sezione comunale”. Riguardo la politica prettamente locale “Palmi è una cittadina che

merita un’amministrazione forte, competitiva e lungimirante, in questo momento ci collochiamo quindi

all’opposizione, poiché riteniamo che l’attuale maggioranza non abbia offerto un progetto serio e concreto

alla Città ma piuttosto un politica superficiale, inconsistente e fumosa, sicuramente con tanta buona

volontà, ma oggettivamente carente di contenuti, prospettive ed eccessivamente volta al mero consenso più

che alla concreta attuazione di un programma politico finalizzato a realizzare infrastrutture e servizi per le

generazioni future. Stiamo lavorando intensamente al fine di presentare una lista di candidati a sostegno

della coalizione rappresentativa dell’area moderata, manteniamo aperto il dialogo con tutte le forze

democratiche per la costituzione ed elaborazione di idee e programmi alternativi all’attuale

Amministrazione Comunale; alle prossime elezioni amministrative dunque, lo SCUDO CROCIATO scenderà

nuovamente in campo, per offrire alla Città il suo contributo ed arginare l’onda populista, con la ferma

intenzione di incidere sulle scelte politiche del futuro affinché esse siano realmente rappresentative delle

concrete istanze del territorio.”