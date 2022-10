Palmi: L’assessore Celi approda a Bruxelles (Belgio) per l’Anno Europeo dei Giovani 2022

Di Fameli Foti Rosa

L’assessore Salvatore Celi è volato a Bruxelles in occasione dell’anno Europeo rivolto ai Giovani lo scorso 27 e 28 settembre. Bruxelles è come nota la capitale del Belgio, facto dell’Unione europea e sede di varie istituzioni, tra cui la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea e in parte del Parlamento europeo. Il palmese Celi fa parte da qualche anno dall’ANCI, l’associazione italiana dei Comuni Italiani. Assieme a lui una rosa di giovani under 35 appositamente selezionati dall’Anci, approda a Bruxelles in occasione dell’anno Europeo Giovani 2022. Un iter di Seminari e approfondimenti, una due giorni intensi, organizzati dall’Anci in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili della PDCM. A sostegno dell’inclusione tra comuni e città attraverso progetti di crescita, ad esempio centrati sullo sport, ai suoi benefici . Anci, in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili, assieme al Dipartimento e all’Agenzia Nazionale per i Giovani, ha indetto questo momento di scambio interculturale. Giornate dedicate al confronto Europeo tra menti evolute di giovani donne e uomini di successo, che si sono distinti a livello nazionale. Tutti assieme diretti alla crescita e lo sviluppo comunitario. L’evento, in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, è stato pensato per fortificare l’interlocuzione con la Commissione europea. È stata fatta una panoramica sugli strumenti e le opportunità che l’Europa mette a disposizione, su temi legati alla cultura, ai valori dello sport, e quindi inclusione sociale. Lo sport come motore e veicolo inclusivo di socializzazione, e prevenzione della salute umana nel tempo, dal latino ‘mens sana in corpore sano’. L’assessore palmese Celi: « un momento di confronto costruttivo tra giovani amministratori e rappresentanti dei comuni italiani a confronto con deputati di tutta Europa. Solo in sinergia potremmo rafforzare i lavori collaborativi tra comuni ed Europa e fornire risposte concrete. Gli enti locali devono a mio parere interagire con le Istituzioni europee e avvicinare l’Europa. Dare attuazione ai programmi nazionali, puntare a progetti di formazione, crescita ed inclusione giovanile》. A seguito del rinvio dell’Assemblea Nazionale ANCI Giovani 2022 ANCI, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio, ha organizzato una due giorni con sede a Bruxelles; un seminario tecnico di approfondimento in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani 2022. L’evento ha fortificato lo scambio socioculturale tra le Istituzioni a livello europeo.