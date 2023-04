Si accendono anche i motori della complessa macchina organizzativa degli eventi culturali che dovranno svolgersi a latere del programma religioso collegato alla Varia 2023. L’idea del Direttivo che gestirà questa importante edizione, nella quale si festeggia il primo decennale dal riconoscimento UNESCO, rientra nel quadro generale della politica di valorizzazione delle risorse tradizionali del territorio e si sostanzia, quindi, nel voler offrire un’occasione di successo mediatico ai tanti giovani emergenti italiani riservando, tuttavia, uno sguardo attento al panorama dei grandi talenti locali. In un contesto che, comunque, non mancherà di aprirsi ad artisti di fama internazionale si vuol dare, altresì, una nuova e particolare visibilità alle migliori energie italiane.

D’altronde si tratta di mettere in campo una strategia di marketing a beneficio di tutta la penisola, oltre che della regione Calabria e della città di Palmi.

Di scorci paesaggistici nei quali offrire una vetrina privilegiata agli artisti di questa edizione, dotati di notevole talento e meritevoli, quindi, delle pur necessarie luci della ribalta, la “Città della Varia” ne potrebbe offrire a iosa. Al momento se ne contano almeno sette di cui si possa esprimere un giudizio di idoneità sotto ogni profilo tecnico e dove si possano garantire dei confortevoli spazi di socializzazione.

Pertanto il suddetto Direttivo è già alla ricerca, a largo raggio, di talenti in campo artistico e culturale in genere, dei più disparati ambiti, dalla musica al cabaret. È già stato pubblicato, infatti, l’invito ufficiale a tutti gli artisti affermati ed emergenti a cogliere questa straordinaria opportunità, presentando la propria candidatura e indicando nel modulo telematico, tra le altre informazioni, la categoria artistica di appartenenza.

Questo il link sul quale si potranno registrate le candidature: https://candidaturaeventi.variadipalmi.it/