Accolto dagli operatori volontari che settimanalmente animano la liturgia Eucaristica e tengono preziosi incontri di catechesi in tutte le sezioni, questa mattina il vescovo Giuseppe Alberti ha incontrato fraternamente nelle loro GABBIE PASSEGGIO, TUTTE LE PERSONE RECLUSE NEL CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI PALMI.

Dopo un momento di adorazione e preghiera con gli agenti, i sacerdoti che lo hanno accompagnato e gli operatori penitenziari, il vescovo ha visitato le celle, in verità non del tutto adeguate a garantire la dignità delle persone recluse.

Subito dopo nei locali passeggio della sezione ALTA SICUREZZA ,TUTTI I DETENUTI hanno avuto la possibilità di parlare col vescovo, mentre qualcuno gli ha consegnato una lettera, scritta con molta fiducia, nei giorni di preparazione alla visita.

Abbiamo concluso la visita dopo aver pregato insieme con e non solo per i carcerati.

È stato un momento importante per le persone recluse, ma soprattutto per i visitatori,che si sono dichiarati molto commossi per questa opera di misericordia che il signore ci ha affidato.anzi ha raccomandato a tutti i cristiani”ero carcerato e siete venuti a visitarmi”

La galera con Cristo è molto rumorosa e da fastidio!