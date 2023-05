Su indirizzo dell’Amministrazione Comunale il Comando di Polizia Locale diretto

dal Dott.Francesco Managò ha dato il via ad una articolata attività d’indagine

finalizzata a scovare le attività ricettive extralberghiere non in regola con la legge

Regionale 34/2018 (le sanzioni arrivano fino a 1.000,00 euro). Con la collaborazione

del SUAP diretto dal Dott.Sebastiano Tramontana l’ente si è dotato di un software

che consente di incrociare i dati delle strutture censite e registrate nella banca dati del

Comune e quindi regolari, con tutte le inserzioni di alloggi, appartamenti,

affittacamere, Bed & Breakfast presenti sui principali siti specializzati quali Booking,

Airbnb e molti altri, facendo quindi emergere tutto il sommerso, ovvero tutte le

attività “fantasma” che non sono registrate e che, oltre a esercitare una concorrenza

sleale nei confronti delle attività ricettive regolari, evadono le tasse locali (imposta di

soggiorno) sottraendo all’ente importanti risorse che possono essere investite nei

servizi pubblici. I dati apparivano inquietanti poiché a fronte di circa 50 strutture

regolari era emerso un numero impressionante di inserzioni inserite da strutture

“fantasma”. La Polizia Locale ha quindi estratto i dati ed avviato le ispezioni sui siti e

le indagini amministrative e già nei primi giorni di accertamenti sono state

comminate 5 (cinque) sanzioni a strutture del tutto prive di autorizzazioni, alle quali

seguirà la notifica dell’Ordinanza di cessazione dell’attività e la segnalazione alle

varie autorità competenti. Le indagini continueranno finché non si sarà azzerato il

sommerso.