“Le idee non sono cose ma sementi che devono trovare terreni e contesti fertili per maturare e generare nuove pratiche e nuove forme di vita”, questo afferma don Luigi Ciotti in un’intervista. Le sue parole e il suo esempio troveranno terreno fertile, in tutti i sensi, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Einaudi-Alvaro” di Palmi diretto dal dr. Domenico Pirrotta che martedì 6 giugno ospiterà, nell’aula magna della scuola, il sacerdote fondatore di Libera, cartello di associazioni contro le mafie.

L’evento è stato fortemente voluto dal dirigente e dagli studenti dell’ITA i quali hanno già incontrato don Ciotti a Milano in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e a Gioia Tauro nel corso della manifestazione contro la mafia del 31 marzo scorso.

La manifestazione si è resa possibile grazie alla collaborazione della scuola con il Presidio Libera “Rossella Casini” di Palmi e con la referente avv. Teresa Famà.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno il sindaco di Palmi avv. Giuseppe Ranuccio e altre autorità civili e militari, gli studenti dell’ITA presenteranno il percorso di legalità conseguito nell’anno scolastico 2022-2023 e mostreranno a don Luigi il Giardino della Memoria realizzato nell’Istituto per ricordare le tante vittime della mafia.