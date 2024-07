La politica sa, è consapevole, che si può essere contestati in qualsiasi momento e che il dissenso, se

non violento, è nell’ordine delle cose, ed anzi è il sale della democrazia. Ma questo strumentale

quanto sterile attacco da parte dell’onorevole Domenico Furgiuele, alla Città di Palmi – e non solo al

suo Sindaco- è un puerile tentativo di mettere in cattiva luce una comunità che negli anni si è battuta

e continua a battersi per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali la salute e salvaguardia

dell’ambiente.

La responsabilità del deputato della Lega, in questo caso, pesa molto di più, proprio in ragione del

fatto che egli, nella sua qualità di onorevole, ha un potere maggiore e una possibilità superiore di

poter fare sentire la propria voce attraverso tutti i canali che ha a disposizione (media compresi).

Noi del PD stigmatizziamo tale comportamento considerato che, anche davanti a situazioni

certamente preoccupanti come questa, invece di far fronte comune, ci si ritrova con una forza di

maggioranza di governo che punta il dito contro le autorità territoriali, che si impegnano e resistono

pur nella precarietà di risorse.

Ci saremmo aspettati invece da un onorevole la massima collaborazione con le Istituzioni locali

nell’interesse superiore della comunità. Non ci stupiamo che tale atteggiamento provenga da un

partito che ci ha sempre trattati come cittadini di serie B e che, da ultimo, cristallizza tale concetto

con la legge sull’autonomia differenziata.

Quel che resta fermo è il ringraziamento ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, alla Prefettura,

la solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Poly2oil e il sostegno al Sindaco Ranuccio e alle

Istituzioni.