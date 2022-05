Palmi, in tre contendersi la carica di sindaco. L’uscente Ranuccio, Armino e Barone. Tutte le Liste e Nomi Si voterà il 12 giugno e in caso di ballottaggio anche il 26. Palmi è insieme a Catanzaro, Acri e Paola, la città interessata al voto come Comune sopra i 15mila abitanti