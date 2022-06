Grande la soddisfazione del circolo palmese di “Azione” per la rielezione di Giuseppe Ranuccio a Sindaco di Palmi con un risultato così schiacciante, inequivocabile conferma del netto cambiamento di rotta, rispetto al passato, che la cittadinanza palmese ha deciso di intraprendere senza esitazioni.

Azione si è interessata alle elezioni amministrative in tutti i Comuni della Calabria, con particolare attenzione verso Palmi dove si è deciso di dare supporto alla candidatura di Giuseppe Ranuccio per garantire un percorso di continuità con quanto fatto nella sua prima consiliatura. A tal fine, sebbene la sezione di Palmi si era costituita soltanto a Febbraio, si è deciso in corsa di partecipare candidando nella lista Obiettivo Comune due componenti di Palmi in Azione, Vittoria Denaro e Enrico Paratore.

Numerose le attività organizzate dalla sezione palmese di Azione, con frequenti le visite del Segretario Regionale Fabio Scionti, di Carmelo Versace che ha partecipato a diversi incontri nella doppia veste di Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana e di responsabile per gli enti locali di Azione e di Michele Anselmo, segretario di Azione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sostegno è arrivato anche dal segretario nazionale, Carlo Calenda, tramite un video che è stato trasmesso pochi giorni prima dell’election day, e da altri importanti componenti del direttivo nazionale, come l’onorevole Nunzio Angiola, parlamentare e responsabile di Azione per il Mezzogiorno, che ha partecipato alla presentazione della proposta sulla Sanità in Calabria e nel territorio della Piana che si è tenuto lo scorso 28 maggio.

“Quanto fatto finora – dice il coordinatore di Palmi in Azione, Enrico Paratore – è solo l’inizio, il nostro impegno è e sarà rivolto a intensificare le attività con tante proposte di interesse per il territorio e per la nuova amministrazione, per la quale mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra capacità di coinvolgere il mondo civico e i nostri referenti politici a qualsiasi livello”.

“Intendiamo rivolgerci con fiducia – conclude Paratore – a tutti coloro, e sono tanti, che sono stati per lungo tempo lontani dalla politica attiva ma che hanno capacità e competenze da mettere a disposizione della collettività palmese. Il risultato elettorale dimostra che cittadini di Palmi hanno ben interpretato la volontà di guardare avanti e porre un taglio netto e definitivo con il passato”.

Il Direttivo di Palmi in Azione è composto dal coordinatore Enrico Paratore, che è anche componente del direttivo regionale, da Vittoria Denaro, responsabile del direttivo provinciale per l’area tirrenica, Giuseppe Catalano, responsabile per la comunicazione e Giuseppe Saffioti, responsabile organizzativo.