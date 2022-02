Non possiamo che constatare il pragmatismo e la serietà dimostrata dall’amministrazione Ranuccio nella gestione della crisi sulla raccolta dei rifiuti innescata da un non ben motivato rifiuto da parte della ditta precedentemente incaricata del servizio a proseguire l’attività.

La gestione dei rifiuti è un’emergenza, l’ennesima, che riguarda non solo la città di Palmi ma tutto il territorio della Piana e della Regione Calabria, e meriterebbe un approccio più approfondito. Purtroppo non è sufficiente garantire la raccolta dei rifiuti per ottenere un ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti, e molto rimane da fare per attenuarne l’impatto ambientale, economico e industriale.

In questo caso, l’amministrazione Ranuccio ha dimostrato di saper agire concretamente nella risoluzione di un problema che nei giorni scorsi ha allarmato tutta la cittadinanza.

Ci auguriamo che, qualunque sarà l’esito delle elezioni amministrative della prossima primavera, la gestione dei rifiuti e del loro smaltimento venga finalmente affrontata con metodo strutturato e condiviso, coinvolgendo tutti gli altri enti del territorio e gli operatori specializzati.