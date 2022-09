Il Movimento Spontaneo “Salute Negata” comunica che l’attività di raccolta dei certificati elettorali continuerà fino al 10 settembre.

Nel ribadire, come già espresso nel manifesto, che il diritto alla cura corrisponde al diritto alla vita, difendiamo tale principio costituzionale, certi che le istituzioni che dovevano garantire e tutelare tali prerogative ci hanno abbandonati e lasciati soli a noi stessi, polverizzando letteralmente il sistema sanitario lasciato e territoriale.

Rileviamo inoltre come la dissennata decisione di aprire una nuova discarica in contrada “La Zingara” come sito di stoccaggio dei rifiuti è un altro oltraggio e cieco atto amministrativo che ci condanna ad avvelenare in modo perpetuo la fonte VINA; Ciò esprime il senso della brutalità e della insipienza dei nostri amministratori di fronte alla necessità di applicare i principi di cautela e prudenza che tale attività, visti gli esiti delle perizie fornite da istituzioni di altro profilo, impongono.

La mancata o inadeguata capacità di programmare e progettare un ciclo regionale dei rifiuti a minino impatto ambientale, a difesa della peculiare ed infinita ricchezza ambientale che la nostra terra presenta e nel massimo rispetto della sostenibilità del ciclo stesso, unito alla palese incapacità delle nostre istituzioni di proiettare sulla sensibilità dei propri cittadini la necessità di differenziare e riutilizzare il rifiuto e considerarlo risorsa piuttosto che problema non deve generare l’inquinamento di un sito già compromesso per il quale chiediamo l’immediata Bonifica ADEGUATA nel tentativo disperato di salvare la fonte VINA.

Tutto ciò rafforza in noi l’inutilità del diritto al voto e motiva la riconsegna del certificato elettorale al Prefetto di Reggio Calabria.