A seguito Proposta all’unanimità della Quinta Commissione del CSM, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 dicembre 2021 ha approvato all’unanimità la nomina a Procuratore della Repubblica di Palmi del dott. Emanuele Crescenti, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il dott. Emanuele CRESCENTI, nato a Messina il 25 ottobre 1961, è stato nominato magistrato con DM 8.3.1990 ed in precedenza ha svolto attività professionale in qualità di Ufficiale di complemento della Marina Militare (1986/1987) e di Commissario della Polizia di Stato (1988/1990). Il Dott. Emanuele CRESCENTI ha iniziato la carriera in magistratura l’11 maggio 1991 come Giudice del tribunale di Palmi, successivamente dal 1994 ha ricoperto la carica di Sostituto presso la Procura della Repubblica di Patti e dal 1997 di Sostituto presso la Procura della Repubblica di Messina, poi dal 2009 Sostituto presso la Procura della Repubblica di Palmi (con funzioni di reggente nel 2014/2015) e dal 28 agosto 2015 ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.