PALMI,IERI SERA UN RAGAZZO È STATO SBRANATO A PALMI DA UN PITBULL

FERITE GRAVI IN TUTTO IL CORPO

Antonio è un forte ragazzone alto 1,90 cm. Ieri sera, è stato assalito e praticamente sbranato da un pitbull. Ha ferite gravi su tutto il corpo, il viso e le orecchie devastate, le mani inguardabili. Hanno impiegato oltre due ore a ricucirlo e solo Dio e la sua forza lo hanno salvato dopo 20 minuti di incubo a lottare con una belva. Il suo vecchio e stanco cane è in fin di vita. È il secondo tragico episodio in pochi giorni nella nostra amata Città di Palmi.

Le riflessioni sarebbero tante e molte non possono essere espresse perché ormai dobbiamo sottostare all’idiozia dominante.