Dopo il successo delle due giornate di apertura curate da Rds, ieri sera ha ufficialmente preso il via il programma che condurrà alla tanto attesa “Scasata” del 25 agosto, nell’ambito dell’edizione 2024 della Varia di Palmi.

L’inaugurazione del Food Village in Piazza Amendola e l’evento “Nostalgia ’90” in Piazza Primo Maggio hanno attirato migliaia di persone da tutta l’area metropolitana , segnando un inizio entusiasmante dei festeggiamenti per l’edizione corrente della Varia di Palmi. Il Food Village ha offerto una vasta gamma di specialità culinarie, creando un’atmosfera vivace e conviviale, mentre l’evento “Nostalgia ’90” ha fatto rivivere i successi musicali degli anni ’90, regalando momenti di pura emozione e divertimento a tutti i presenti.

A dare il via ufficiale, sul palco di Piazza Primo Maggio sono stati i rappresentanti della Fondazione Varia e del Comune di Palmi. Entrambi stanno lavorando in stretta sinergia per garantire il successo della festa, continuando la tradizione di collaborazione che ha sempre caratterizzato l’organizzazione di questo importante evento. Tutti, hanno espresso il loro entusiasmo per l’inizio delle festività, sottolineando l’importanza della Varia come momento di unione e identità per la comunità.