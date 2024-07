“Il Governo ha appena dato una sforbiciata trasversale ai conti dei Comuni, privando gli

enti più vicini ai cittadini di somme importantissime. Anche la nostra Città, a causa di

questa insensata spending review, perderà migliaia e migliaia di euro che avremmo potuto

destinare ai bisogni della nostra comunità, alle politiche sociali, al decoro urbano, alla

manutenzione ordinaria delle strade. È davvero odiosa la presa in giro messa in piedi dal

Governo. Appena prima delle europee, ci avevano rassicurato tutti sul fatto che questi

tagli sarebbero stati evitati. Superate le elezioni, ecco il regalo di Meloni e company che,

paradosso dei paradossi, penalizza di più chi ha avuto la capacità di intercettare i fondi

del PNRR. Lavoriamo ogni giorno per tenere i conti in ordine ed avevamo approvato il

bilancio del 2024 alla fine dell’anno scorso per evitare sorprese. Ora, invece, dovremo

tornarci su, a causa di chi, invece di tassare le banche o gli extraprofitti, interviene sui

Comuni che già fanno una fatica straordinaria per dare risposte ai territori. Serve una

presa di posizione forte di tutti i Sindaci, a prescindere dal colore politico, per dire di no

a questo taglio trasversale ed indiscriminato che ricadrà interamente sulle spalle dei

cittadini”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e

l’Assessore al Bilancio Salvatore Celi.