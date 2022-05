Complice l’allentamento delle misure anti-covid, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superione “Nicola Pizi” sono tornati finalmente ad assaporare la gioia dei viaggi di istruzione, vivendo indimenticabili esperienze umane e formative.

Per gli allievi del Liceo Scientifico percorso “Cambridge IGCSE”, in particolare, si sono spalancate in questi giorni le porte dell’Inghilterra per un’intensa settimana di lezioni, visite culturali e, perché no?, tanto divertimento.

Dal 21 al 26 maggio, infatti, le ragazze e i ragazzi delle classi 4 H, 4 I, 3 H e 3D, hanno frequentato un “intensive English course” nella splendida città di Bournemouth, lungo la costa meridionale dell’Inghilterra. Ospiti della Bright School of English, gli studenti del “Pizi” hanno potuto, così, potenziare le proprie competenze nella lingua inglese con un corso che ha garantito, inoltre, il conseguimento di una certificazione linguistica di livello internazionale.

Tra una lezione e l’altra, però, non sono mancati tour e svaghi. Accompagnati dalla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, e dalle docenti Giuseppina Cacciola e Consuelo Tommasini, gli studenti, infatti, hanno avuto modo di immergersi anche nell’Inghilterra “da cartolina”, visitando Londra nel fervore dei preparativi per il giubileo della regina Elisabetta.

Tra le immancabili mete, immortalate da selfie sorridenti e foto di gruppo, non potevano certo mancare Kensington e Hyde Park, Buckingham Palace, Downing Street e Piccadilly Circus, raggiunte passeggiando in mezzo ad un tripudio festoso di “Union Jack” (la bandiera dell’Inghilterra). Di certo, un’esperienza emozionante ed indimenticabile.