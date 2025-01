Alla ricezione del Messaggio di Allertamento Unificato Direttiva P.C.M. del 27/02/2004 e s.m.i. –

D.G.R. n. 535 del 15/11/2017 prot.nr.29927 del 16.01.2025 che indicava il livello di allerta ROSSO

sulla zona CALA 4 – Tirrenica meridionale per tutta dalle ore 00:00 del 16 e fino alle 24:00 del 17

gennaio il Sindaco Ranuccio, nella qualità di massima autorità di Protezione Civile sul territorio

comunale, ha disposto l’attivazione l’immediata attivazione del CENTRO OPERATIVO

COMUNALE, organizzato in funzioni di supporto, ossia specifici ambiti di attività che richiedono

l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi, del quale fanno parte la Polizia Locale (alla

quale è assegnato il compito di coordinare le Strutture Operative locali e la viabilità), il Gruppo

Comunale di Protezione Civile, le aree tecniche comunali. Immediata la predisposizione dei servizi

di monitoraggio delle criticità disposti dal Comandante della Polizia Locale dr. Francesco Managò

con pattuglie esterne che hanno battuto il territorio tutto il giorno e per l’intero arco notturno. Il

personale della Polizia Locale ha operato, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, al corpo cantonieri

comunale e ai volontari del Gruppo Comunale, in maniera incessante e senza lesinare sforzi per

garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Decine gli interventi eseguiti sotto una

pioggia incessante e intensa. Le maggiori criticità riscontrate sono state la caduta di intonaci di

edifici (via Oberdan, via Basile) che hanno necessitato di interventi di spicconatura da parte dei

VV.F. e di chiusura di strade per la messa in sicurezza dei siti, caduta di alberi in più punti del

territorio (C.da Fracà, SS18, C.da Garanta) che con non poche difficoltà sono stati rimossi per

garantire la viabilità stradale e la sicurezza degli automobilisti. Una importante interruzione della

viabilità la si è registrata intorno alle 22:15 sulla strada Palmi – Seminara che ha comportato la

deviazione del traffico diretto a quel centro, eseguita dalla Polizia Locale, sulla SS18 e poi dalla

frazione Barrittieri. Attenzionato speciale il fiume Petrace, a seguito di contatti costanti tra il

Sindaco, il Comandante della Polizia Locale e il Capo della Protezione Civile Calabria Ing.

Costarella che si trovava nella Sala Operativa della cittadella regionale, nel quale si era registrato un

preoccupante innalzamento dei livelli. E’ stato infatti monitorato tutta la notte per scongiurare che

una eventuale esondazione potesse arrecare danni a persone. La macchina della protezione civile

comunale anche questa volta ha funzionato egregiamente grazie al sacrificio degli attori suddetti ed

agli strumenti di prevenzione di cui il Comune di Palmi si è sempre dotato.