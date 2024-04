È di pochi minuti fa la notizia che l’edificio della Scuola Primaria “Rocco De Zerbi” di Palmi è stata evacuato per una sospetta fuga di gas. Motivo per cui il personale scolastico ha avvisato le famiglie dei ragazzi per essere riportati a casa. Non si registrano danni e sul posto ci sono in questo momento i Vigili del fuoco.