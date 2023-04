Si è chiuso il processo a carico di un dipendente comunale di Palmi, C.E., che nel 2015 aveva

presentato due denunce nei confronti del Comandante della Polizia Locale Dr.Francesco Managò a

seguito di alcune sanzioni comminategli dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Palmi

scaturite dalle segnalazioni del predetto Comandante. Il C.E. aveva accusato il Dr.Managò di abuso

d’ufficio producendo due distinte denunce all’Autorità Giudiziaria per le quali la Procura della

Repubblica, a conclusione delle indagini, aveva richiesto l’archiviazione ritenendole infondate ma,

tuttavia, il predetto dipendente si era opposto finendo davanti al Giudice che, all’esito dell’udienza

preliminare, aveva pronunciato, in ambedue i casi, sentenza di non luogo a procedere per totale

assenza dell’elemento soggettivo e per la legittimità dell’operato del Comandante. A seguito di quei

pronunciamenti il Comandante aveva presentato querela nei confronti del dipendente dando origine

ad un procedimento penale a suo carico per il reato di calunnia che, a conclusione di un lungo

processo, si è chiuso lo scorso 11 aprile con la Sentenza del Giudice Annalisa Natale che ha

condannato C.E. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione oltre alle spese processuali ed al

risarcimento del danno al Comandante, costituitosi parte civile ed assistito dall’avv.Paola Agresta.