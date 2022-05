Domenica 29 maggio 2022, nell’Auditorium della Parrocchia Santa Famiglia, si

è svolta la Cerimonia di consegna dei premi ai partecipanti alla seconda edizione

del Premio Letterario Rossella Casini.

Il premio, istituito dal Presidio Libera Palmi, a febbraio 2021, a 40 anni dalla

scomparsa dalla giovane studentessa uccisa, fatta a pezzi e fatta sparire nel mare di

Palmi è motivato dalla volontà di fare memoria di Rossella Casini ogni anno

ricordando una vittima diversa del territorio

La seconda edizione (Febbraio – Maggio 2022) è stata dedicata al ricordo e alla

memoria di Mariangela Ansalone, la bambina di 9 anni, uccisa per errore insieme

al nonno Giuseppe Biccheri l’8 maggio 1998, a Oppido Mamertina, in un agguato

mortale dove sono rimasti feriti la mamma Francesca, il fratellino Giuseppe e la

nonna Tita.

La cerimonia, presentata da Mimma Sprizzi, è cominciata con la proiezione di due

video, il primo che raccoglie i lavori fatti dagli studenti dei due Istituti Comprensivi

Zagari- Milone e S. Francesco in occasione della giornata del XXI marzo, l’altro

molto toccante che raccoglie i momenti belli della vita di Mariangela con la sua

famiglia.

Dopo la visione la Commissione esaminatrice, presieduta da Francesca Chirico ha

consegnato gli attestati ai partecipanti e i premi ai vincitori

La presidente Francesca Chirico, docente di lettere e giornalista, ringraziando tutti

gli studenti per aver partecipato in modo così numeroso al premio letterario, ha detto

loro che tutti gli elaborati, letti e riletti più volte, hanno fatto riflettere e commuovere

la commissione composta da Carmela Ferro e Gregorio Piperno (familiari di vittime

innocenti), Maria Teresa Triggiani (docente), Teresa Famà (referente presidio).

In ogni singolo elaborato, la commissione ha visto celebrata la vita di Mariangela

più che ricordata la morte, Mariangela è stata rievocata in tutta la sua dolcezza, nel

suo splendore, nei suoi sogni, ed proprio questo l’obiettivo del premio letterario

indetto dal presidio Libera Palmi, fare memoria ma per costruire una coscienza

nuova, uno sguardo nuovo e un agire nuovo.

Per valorizzare il messaggio di speranza che emerge da ogni singolo elaborato e il

lavoro dei partecipanti, il Presidio ha raccolto tutti i 48 elaborati e li ha consegnati

alla mamma di Mariangela.

Dopo la consegna degli attestati la commissione, dando lettura delle motivazioni

ha proceduto alla proclamazione dei vincitori:

Antonino Florio scuola media Tito Minniti 1° classificato

Sara Impiombato scuola media Tito Minniti 2° classificato

Giovanni Lupini scuola Media Zagari 3° classificato ex aequo

Enola Carbonaro scuola media Zagari 3° classificato ex aequo

ai quali sono stati consegnati, da Elena Franco fidanzata di Giuseppe fratello di

Mariangela una pergamena, una targa e la tessera Libera.

Gli elaborati premiati sono stati letti da Sabrina Esposito e Maria Teresa Triggiani

con l’accompagnamento musicale di Alberto Marafioti.

Le conclusioni sono state affidate al dott. Sebastiano Finocchiaro, giudice del

Tribunale per i minori di Reggio Calabria, che manifestando plauso per l’iniziativa

di memoria che ha coinvolto le scuole, ha posto l’attenzione sul ruolo che la scuola

e le altre agenzie educative devono avere nella lotta alla ndrangheta.

Ha spiegato poi l’importanza e la particolarità della giurisdizione minorile che

interviene anche in modo preventivo con i ragazzi per evitare da un lato che i minori

che hanno sbagliato continuino a sbagliare o e dall’altro che i minori inseriti in

contesti devianti possano avere comunque una scelta educativa diversa da quella

del contesto deviante in cui si trovano.

Alla cerimonia erano presenti la signora Francesca Biccheri- Ansalone mamma di

Mariangela con i suoi familiari, altri familiari di vittime innocenti dell’associazione

Piana Libera, il presidente del Consiglio dott. Salvatore Salvatore Celi, il Consiglio

Comunale dei ragazzi e il coreferente di Libera Calabria Giuseppe Borrello.

Usare lo strumento del premio letterario per raccontare e fare memoria con gli

studenti della storia di Mariangela, del nonno Giuseppe, Rossella e di tutte le altre

di vittime innocenti ci fa conoscere la sofferenza che ha provocato e continua a

provocare la ndrangheta.

Le storie delle vittime innocenti, ma anche dei loro familiari sono storie di coraggio,

che urlano richieste di impegno di tutti nella lotta alla ndrangheta, e diventano

strumento per costruire una coscienza nuova, per non rimanere indifferenti e

impegnarsi per bene comune e la giustizia sociale.